Жителей Петрозаводска приглашают посадить деревья в Губернаторском саду

Акция по озеленению пройдет в Губернаторском саду в четверг.

Активных жителей Петрозаводска приглашают в Губернаторский парк, где 23 сентября в 15 часов пройдёт акция по озеленению. На территории парка планируется высадить более 60 декоративных деревьев и кустарников, среди которых боярышник, липа, клён, вяз, ель, сосна и яблоня, сообщили в администрации города.

Часть растений займёт своё место вокруг новой музыкальной детской площадки, установленной в этом году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Остальные распределят по парку.

Весной в Губернаторском саду удалили 40 аварийных деревьев — молодые растения планируют высадить на освободившихся участках.

Жителям города, присоединившимся к акции, предоставят необходимый инвентарь. Перед посадкой специалисты управления благоустройства и экологии проведут традиционный мастер-класс. Место сбора участников — возле новой детской площадки, неподалеку от входа в сад со стороны улицы Герцена.

Ранее сообщалось, почти 140 аварийных деревьев спилили на территории одной школы в Петрозаводске.