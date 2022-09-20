Жителей Петрозаводска приглашают посадить деревья в Губернаторском саду

Акция по озеленению пройдет в Губернаторском саду в четверг.
Активных жителей Петрозаводска приглашают в Губернаторский парк, где 23 сентября в 15 часов пройдёт акция по озеленению. На территории парка планируется высадить более 60 декоративных деревьев и кустарников, среди которых боярышник, липа, клён, вяз, ель, сосна и яблоня, сообщили в администрации города.
Часть растений займёт своё место вокруг новой музыкальной детской площадки, установленной в этом году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Остальные распределят по парку.
Весной в Губернаторском саду удалили 40 аварийных деревьев — молодые растения планируют высадить на освободившихся участках.
Жителям города, присоединившимся к акции, предоставят необходимый инвентарь. Перед посадкой специалисты управления благоустройства и экологии проведут традиционный мастер-класс. Место сбора участников — возле новой детской площадки, неподалеку от входа в сад со стороны улицы Герцена.
Ранее сообщалось, почти 140 аварийных деревьев спилили на территории одной школы в Петрозаводске.
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