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Жителей Петрозаводска приглашают принять участие в проекте "Дорога памяти"

Новости. Общество
18:20, 17 Марта 2020
фото: © Министерство обороны Российской Федерации
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Любой желающий может, прислав фото участника войны, присоединиться к созданию крупнейшего военно-исторического памятника, отражающего имена и изображения героев Великой Отечественной войны.

Проект "Дорога памяти" реализуется Министерством обороны Российской Федерации в рамках утвержденного Президентом РФ перечня поручений по совершенствованию мер, направленных на увековечение памяти погибших при защите Отечества.

"Дорога памяти" — это общедоступная единая база данных о каждом участнике Великой Отечественной войны. Свое продолжение "Дорога памяти" найдет в виде крупнейшего памятника с именами и портретами героев Великой Отечественной войны на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот", где строится главный храм вооруженных сил России. К храмовому комплексу будет проложена дорога памяти — мемориал, увековечивающий миллионы имен участников войны, сражавшихся за Родину.

Подробная информация на сайте проекта "Дорога памяти".

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