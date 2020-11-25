Жителей Петрозаводска приглашают пробежать "Километр здоровья"

Фестиваль бега пройдет на городском стадионе "Юность" в первую субботу зимы, сообщили в администрации столицы Карелии.

"Километр здоровья" соберет любителей бега 5 декабря. В связи с новыми ограничениями из-за коронавируса забеги на 500, 1000 и 5000 метров на стадионе "Юность" будут разведены по времени так, чтобы количество участников каждого старта не превышало 30 человек.

"В этот раз "Километр здоровья" особенный. 5 декабря мы подведем итоги этого года, отметим и наградим самых активных любителей спорта. Предварительно начало мероприятия - в 12 часов", – отмечают организаторы.

Регистрация на декабрьский "Километр здоровья" уже открыта. Все подробности акции можно узнать в соцсети.