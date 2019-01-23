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Новости. Культура
08:05, 23 Января 2019
фото: администрация Петрозаводска

Жителей Петрозаводска приглашают слепить снеговиков

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Конкурс пройдет в рамках предстоящего Международного зимнего фестиваля "Гиперборея".

К участию в состязании, которое начнется 16 февраля в 10.00 на набережной Онежского озера, приглашаются семейные команды или команды из трех человек. Возраст участников не ограничен. На создание снеговика отводится два часа. Все необходимые для реализации авторских задумок атрибуты обеспечиваются участниками команд.

В этом году создатели фигур из снега смогут реализовать творческие замыслы в следующих номинациях: "Влюбленный снеговик"; "Спортивный снеговик"; "Народный снеговик"; "Снеговик-киногерой"; "Снеговик – специалист"; "Фруктовый снеговик"; "Модный снеговик"; "Неформальный снеговик".

Состоящее из взрослых и детей жюри при оценке работ будет учитывать как оригинальность художественных идей, так и качество их воплощения.

Конкурс – один из "старожилов" зимнего фестиваля "Гиперборея", проведенный впервые 11 лет назад. В прошлом году в нем участвовало более 300 человек, которые слепили 63 снеговика.

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