Жителей Петрозаводска приглашают украсить город своими цветами

Петрозаводчанам, желающим украсить город, напомнили в мэрии, что пора сажать рассаду.

В столице Карелии стартовал очередной этап многолетней акции "Цветы родному городу", пишет пресс-служба администрации Петрозаводска.

Благотворительная программа "Цветы родному городу" реализуется в Петрозаводске уже пятый год подряд. Акцию традиционно поддерживают воспитанники образовательных учреждений, общественные объединения и просто неравнодушные горожане, самостоятельно выращивающие цветочную рассаду и безвозмездно передающие ее для высадки на городских клумбах.

С условиями участия в программе, к которой уже изъявила желание присоединиться организация многодетных семей столицы Карелии, можно ознакомиться на страничке Экологический портал Петрозаводска в социальной сети "ВКонтакте".

По всем вопросам также можно проконсультироваться по телефонам - 71-35-72 и 71-35-66.