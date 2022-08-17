Жителей Петрозаводска просят поделиться вещами с нуждающимися

В Петрозаводске вновь пройдет благотворительная акция «Добрый шкаф», сообщает Минсоцзащиты Карелии.

Так, 25 августа в микрорайоне Ключевая в Петрозаводске пройдет благотворительная акция «Добрый шкаф», будет работать мобильный пункт по сбору мужской, женской и детской одежды и обуви, постельного белья, а также товаров первой необходимости для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Главное правило: вещи должны быть чистыми, не требующими ремонта и готовыми к использованию, белье и чулочно-носочные изделия – новыми.

Мобильный пункт (автомобиль «Газель») по приему вещей для нуждающихся граждан будет находиться 25 августа с 15.00 до 19.00 на парковке у главного входа в ТЦ «Десяточка» (ул. Ключевая, д. 14).

«Добрый шкаф» – традиционное благотворительное мероприятие, которое организует в Петрозаводске Комплексный центр социального обслуживания населения Республики Карелия.