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Жителей Петрозаводска зовут подготовить к зиме популярную лыжную трассу

Новости. Спорт
15:37, 21 Сентября 2021
фото: © «Столица на Онего»

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На трассе «Фонтаны» 25 сентября состоится второй субботник по подготовке лыжного стадиона к зимнему сезону.

Дирекция спорта Петрозаводского городского округа информирует горожан, что в течение сентября-октября необходимо подготовить лесную территорию, чтобы она стала ровнее и удобнее для прокладывания лыжни. Об этом написал паблик «Петрозаводск спортивный».

Первый субботник уже состоялся и прошёл очень активно. Второй планируется на 25 сентября. Всех желающих включиться в доброе дело приглашают встретиться у начала трассы «Фонтаны» в 9 часов 45 минут. С собой можно взять имеющийся дома инвентарь для удаления травы и мелкого кустарника. 

Также внимание горожан обращают на неприятные факты: на столбах освещения лыжной трассы «Фонтаны» стали пропадать светильники. Дирекция спорта Петрозаводска просит тех, кто окажется свидетелем подобных фактов, позвонить по телефону: 77-99-60.

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Комментарии

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петюня
2021-09-21 15:56:10
агрекалчнутых надо. Они там все урбанисты. Заодно уточек покормят
Опа
2021-09-21 15:53:53
Дикая страна,дикий народ, светильники "едят" уже...
Гость
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