Жителей поселка в Карелии спасут за 23 млн рублей от угрозы затопления

Росводрересурсами одобрен проект по расчистке реки Ивина, которая во время половодья подтапливает дома в поселке Ладва Прионежского района.

Федеральном агентством водных ресурсов прията к финансированию проектно-сметная документация по расчистке и углублению русла реки Ивина в поселка Ладва.

В настоящее время заказчиком работ - ФГБВУ "Центррегионводхоз" - проведены торги, по результатам которых заключены договоры на выполнение работ, строительный контроль и авторский надзор. Выполнять работы будет ООО "ЭкоГидроТехнологии".

Для обоснования необходимости проведения работ по расчистке реки Минприроды республики определены границы зон затопления на территории Ладвы внесены в ЕГРН. Средства были выделены из регионального бюджета.

Работы будут проводиться в полном объеме за счет средств федерального бюджета в 2 этапа и завершатся в 2021 году. Всего на данный проект выделено более 23 млн. руб.

В министерстве напомнили, река Ивина протекает по Ленинградской области и Карелии и впадает в Верхнесвирское водохранилище. На территории нашей республики река, выходя из берегов во время весеннего половодья и затопляя прибрежные районы, уже не раз причиняла беспокойство жителям поселка Ладва, в котором проживает более 2,5 тыс. человек.

Поскольку река расположена на территориях двух субъектов РФ, то мероприятия по предотвращению негативного воздействия вод данного природного объекта, в соответствии с федеральным законодательством, отнесены к федеральным полномочиям.

Ранее около 200 кг технического масла попало в реку в Карелии из-за аварии на ГЭС.