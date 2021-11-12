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Жителей Пудожского района будут массово переселять ближе к Петрозаводску

Новости. Общество
15:31, 03 Декабря 2021
фото: © «Столица на Онего»

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Жильцы аварийных домов в Пудожском районе Карелии получат новые квартиры в 40 километрах от Петрозаводска.

Это следует из документации к аукционам по покупке квартир для переселенцев, которые объявила администрация Пудожского района. Планируется приобретение 40 квартир в селе Янишполе Кондопожского района.

В рамках первой закупки планируется передача 20 квартир. Из них 6 — однокомнатные, 13 — двухкомнатные и одна —трёхкомнатная.

В ходе второго аукциона администрация приобретет 7 однокомнатных квартир, 6 двухкомнатных и 7 трехкомнатных. Квартиры передадут не позднее апреля 2023 года.

Власти готовы заплатить за квартиры 108 млн рублей.

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Комментарии

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Изя
2021-12-03 17:53:22
А на хрена людям это надо ))) :)
Михаил
2021-12-03 17:48:21
В Янишполе то 40 квартир? Фантастика! ну может быть пару-тройку квартир и купят.
Hовый
2021-12-03 15:56:39
Не для того они в леса уходили.
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