Жителей Пудожского района будут массово переселять ближе к Петрозаводску

Жильцы аварийных домов в Пудожском районе Карелии получат новые квартиры в 40 километрах от Петрозаводска.

Это следует из документации к аукционам по покупке квартир для переселенцев, которые объявила администрация Пудожского района. Планируется приобретение 40 квартир в селе Янишполе Кондопожского района.

В рамках первой закупки планируется передача 20 квартир. Из них 6 — однокомнатные, 13 — двухкомнатные и одна —трёхкомнатная.

В ходе второго аукциона администрация приобретет 7 однокомнатных квартир, 6 двухкомнатных и 7 трехкомнатных. Квартиры передадут не позднее апреля 2023 года.

Власти готовы заплатить за квартиры 108 млн рублей.