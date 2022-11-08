Жителей района Карелии предупредили, что их ждет, если они без причины выйдут в озеро после 7 ноября

В Лахденпохском районе инспектор ГИМС напомнил судоводителям о наказании, которое их ждет, если они выйдут в озеро без причины после закрытия навигации.

В паблике «ГИМС Лахденпохья» сообщается, что с 7 ноября на водоёмах Лахденпохского района, не имеющих судоходной обстановки, навигация 2022 года закрыта.

«Военно-морской флаг на набережной у памятника морякам Ладожской Флотилии спущен. Это говорит о том, что выход в озеро запрещён», - сообщил инспектор ГИМС.

Судовладельцам посоветовали убрать суда в надёжное место на зимнее хранение, проверить двигатели, поменять масла…

«В случае выхода в озеро без веских на то причин, вы можете подвергнуться штрафу в размере 5 тысяч рублей за нарушение условий плавания. Поэтому в озеро не ходим, ждём весну, ждём тепло и новую навигацию», - предупредил инспектор.