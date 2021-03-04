Жителей района Карелии предупредили о взрывах

На месторождении гнейсо-гранитов "Нюрин-Саари-1" в Питкяранском районе пройдут взрывные работы.

Как сообщается в официальном паблике администрации Питкярантского района, 9 марта на месторождении гнейсо-гранитов "Нюрин-Саари-1" ООО "Питкярантский карьер нерудных ископаемых" проведет взрывные работы.

"После завершения подготовительных работ опасная зона будет оцеплена, доступ в опасную зону будет прекращен. Время ограничения передвижения по территории карьера 9 марта с 10:00 до 19:00", - говорится в сообщении.