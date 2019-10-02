Жителей района Петрозаводска ждут новые изменения в работе светофора

Администрация Петрозаводска предупреждает о запланированных работах на Древлянке, сообщается на сайте городской администрации.

На нечётной стороне Лесного проспекта сегодня производится установка дополнительной секции светофора.

В течение рабочего дня запланировано проведение работ на пересечении пр. Лесного и ул. Сыктывкарской. Специалисты будут устанавливать дополнительную секцию светофорного объекта для выезда с Сыктывкарской улицы на проспект (со стороны ул. Попова).

Администрация города просит горожан быть предельно внимательными и руководствоваться установленными знаками и положениями Правил дорожного движения, а также планировать пути объезда.