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Жителей «замуровали» в доме после расчистки дороги в райцентре Карелии (ФОТОФАКТ)

Новости. Общество
11:11, 27 Января 2022
фото: © Паблик ВК «Наш город Суоярви»

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После уборки снега с магистрали жильцы одного из домов в Суоярви оказались без доступных путей в город.

В паблике «Наш город Суоярви» выложили фото последствий уборки снега с дорог. Огромные снежные валы перекрыли доступ местных жителей в город.  

«Вот такой „подарок“ вчера встретил жителей дома № 32 по улице Победа при выходе из дома. Снежные валы наглухо замуровали обитателей этого дома от внешнего мира», пишут в паблике.

Ранее жительница Петрозаводска нелестными словами описала свою прогулку с коляской по дорогам и тротуарам города.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2022-01-27 12:12:21
Жизненно :)
Вы знаете шо я на это напишу? Конечно вы знаете. Все то же самое, опять двадцать пять. Дык шо ж я буду повторяться сотый раз, я и так наверно уже всем надоел :)
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