Жителей «замуровали» в доме после расчистки дороги в райцентре Карелии (ФОТОФАКТ)

После уборки снега с магистрали жильцы одного из домов в Суоярви оказались без доступных путей в город.

В паблике «Наш город Суоярви» выложили фото последствий уборки снега с дорог. Огромные снежные валы перекрыли доступ местных жителей в город.

«Вот такой „подарок“ вчера встретил жителей дома № 32 по улице Победа при выходе из дома. Снежные валы наглухо замуровали обитателей этого дома от внешнего мира», пишут в паблике.

Ранее жительница Петрозаводска нелестными словами описала свою прогулку с коляской по дорогам и тротуарам города.