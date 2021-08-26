Жители берегов Дуная виртуально взлетят над жемчужиной Карелии

В Будапеште в начале сентября откроется выставка, посвященная музею «Кижи», где будет демонстрироваться VR-фильм о визитной карточке Карелии, сообщили в правительстве республики.

Выставка откроется 3 сентября в Библиотеке иностранной литературы Будапешта. На ней будут представлены макеты памятников деревянной архитектуры из собрания музея, уникальные снимки острова с высоты птичьего полета, копии фондовых предметов (в том числе, знаменитая досюльная вышивка).

Кроме того, при помощи шлемов виртуальной реальности будет демонстрироваться VR-фильм о Кижах, снятый компанией Airpano и в июне этого года и ставший победителем XXIV Международного кинофестиваля в Шанхае в номинации «VR».

Кроме того, специалисты музея расскажут о завершившейся реставрации Преображенской церкви Кижского погоста, которую считают самым сложным и гармоничным традиционным деревянным сооружением в мире.

Выставка открывается в рамках Дней России в Венгрии и будет работать до 17 сентября.