Жители деревни в Карелии остались без пешеходных переходов на мосту через реку (ФОТО)

Школьникам в Питкярантском районе приходится ходить по проезжей части.

Жители деревни Ряймяля через паблик «Подслушано в Птк. (Питкяранта)» обратились к районной администрации с требованием очистить тротуары на мосту через местную реку. По словам обратившихся, из-за недобросовестной работы подрядчика всю зиму пешеходные переходы через реку завалены снегом. Такая же картина, по их словам, наблюдается в поселке Салми и деревне Ууксу.

«Люди ходят по проезжей части. В Салми рядом школа, ходят дети, в Ряймяля дети также идут по проезжей части. В течении месяца звоним в ЕДС, никаких изменений, одни обещания. Когда подрядчик начнёт выполнять свою работу?», — возмущаются жители района.