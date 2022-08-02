Жители деревни в Карелии собрали деньги, чтобы помочь властям отремонтировать мост, но без толку

Мост в деревне Юшкозеро Калевальского района Карелии уже 5 лет находится в аварийном состоянии, несмотря на деньги, которые собирали на ремонт местные жители и выделяли власти.

Об этом рассказали в карельском отделении Народного фронта, куда обратилось с жалобой население деревни.

По словам жителей, мост протяженностью 100 метров связывает часть Юшкозеро, расположенную на острове, с материком. Из-за аварийного состояния он закрыт для движения транспорта.

«Мы на свой страх и риск везем на автомобилях дрова для отопления домов, продукты и вывозим мусор. А случись что со здоровьем или пожар? Куда бы мы ни писали письма с просьбой о помощи, получаем отписки», – рассказала жительница деревни Галина Зайцева.

Несколько лет назад часть моста была отремонтирована по государственной программе местных инициатив. По условиям программы местные жители собрали 400 тыс. рублей, эти деньги они два года копили всей деревней. Еще 750 тыс. рублей выделила местная администрация и 2,5 млн поступили из республиканского бюджета. Но этих денег хватило на ремонт только 30 метров моста, и он по-прежнему аварийный.

«У нас уже нет денег на дальнейший ремонт моста. Мы – пенсионеры. Мы сделали все что смогли. Но по-прежнему нуждаемся в помощи государства», – сообщила Галина Зайцева.

Народный фронт направил обращение в министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии с просьбой завершить ремонт моста.