Жители деревни в Карелии устроили протест против съемок кинофильма Михалкова "Огонь"

Жители Кинермы устроили протест против превращения исторического поселения в декорацию для киносъемок.

"Уважаемые гости деревни! Мы приносим свои извинения за изменения в виде деревни в худшую сторону. Так мы показываем свой протест против съемок кинофильма о подвиге пожарных. Съемки не только мешают жизни деревни, но и ставят под угрозу ее существование", – такие плакаты развесили в последние дни мая в исторической карельской деревне Кинерма ее жители, безуспешно пытавшиеся остановить подготовку съемочной площадки фильма-катастрофы "Огонь".



Валерия Поташов

Рядом с историческим поселением, которое три года назад было включено в список самых красивых деревень России, уже вырос лагерь кинематографистов, которые на протяжении нескольких недель возводят деревянные декорации на совхозном поле – всего в двухстах метрах от жилых домов. Часть декораций собирается в самой деревне, прямо возле часовни Смоленской иконы Божией Матери XVIII века.

Когда жители Кинермы увидели, что кинематографисты не только не отказались от своих планов, но и стали машинами завозить на поле сено для создания на съемочной площадке деревенского антуража, карелы завесили фасады своих домов брезентом и тряпьем, на котором написали "Firewood", что по-английски означает "Дрова".

Большой репортаж Валерия Поташова с места событий – из деревни Кинерма читайте здесь.