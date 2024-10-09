Жители дома в Петрозаводске добились замены окна в тепловом пункте

Управляющая компания устранила нарушения после проверки Госкомитета и жалобы жильцов.

В многоквартирном доме № 12 по улице Шотмана в Петрозаводске успешно решена проблема с окном теплового пункта, сообщили на странице Госкомитета Карелии по жилищному надзору.

Ранее жительница дома обратилась в Госкомитет с жалобой на то, что окно теплового узла находится в аварийном состоянии: оно не плотно закрывалось, рама прогнила, а щели были заделаны подручными средствами.

Как уточняется, проведенная жилищной инспекцией проверка подтвердила обоснованность жалобы. В связи с выявленными нарушениями в адрес управляющей компании было направлено предписание об устранении неполадок.

Управляющая компания выполнила предписание и заменила поврежденное окно.