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Жители дома в центре Петрозаводска пытаются заставить алкомаркет снять вывеску

Новости. Общество
10:13, 04 Октября 2023
фото: Максим Берштейн

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Жильцы недовольны появлением в подвале их дома магазина федеральной сети торговли алкоголем.

Совет дома № 4 по улице Андропова объявил войну новому соседу – федеральной сети торговли, взявшей подвал жилого здания в аренду на 17 лет. Жильцы проголосовали против того, чтобы магазин использовал фасад для размещения вывески, кондиционера, козырька над входом, перил. Все атрибуты алкомаркета теперь под запретом, пишет «Фактор News».

«У нас неподалеку, на углу Андропова и проспекта Ленина, уже есть магазин этой сетки, - объяснил изданию председатель Совета дома Сергей Ситко. – Постоянно подростки толпятся под окнами, мат, драки… Мы такого, естественно, не хотим».

Но новые соседи к решению жильцов отнеслись равнодушно. Отремонтировали подвал и уже повесили вывеску.

Как на это отреагировал совет дома, знает «Фактор News».

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