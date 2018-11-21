Жители Донецка пострадали в ДТП в Карелии

В Сегежском районе перевернулась машина с жителями Донецка, пострадали три человека, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший вторник 20 ноября в 18.45 на 675 км автодороги М-18 "Кола" 58-летний водитель (житель Донецкой Республики), управляя автомобилем "ВАЗ", совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства.

В результате ДТП пострадали 3 человека: водитель и две его пассажирки – женщины 49 и 42 лет (жительницы Донецкой Республики).

Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.