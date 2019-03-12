Жители Древлянки приняли участие в "Мотомасленнице"

Весенний праздник в новом необычном формате для петрозаводчан всех возрастов организовала администрация школы №43 совместно с партнерами.

В мероприятии принял участие депутат Петрозаводского городского совета Павел Петров.

Мероприятие прошло в рамках проекта "Нам-30 лет!", инициатором которого выступило руководство средней школы №43. Юбилейный проект включает целый комплекс культурно-массовых событий для педагогов, учащихся и родителей, которые будут проходить на базе учебного заведения в течение года.

"Очень важно, чтобы современная школа была центром притяжения не только для детей, но и для родителей. Поэтому нами было принято решение организовать на территории нашего учебного заведения веселый праздник для всех петрозаводчан. Именно через совместное яркое времяпрепровождение можно добиться качественно новых результатов, в том числе в обучении", – отметил директор школы №43 Александр Ханцевич.

Все гости смогли не только поучаствовать в традиционных народных масленичных развлечениях и конкурсах: поводить хороводы, попеть частушки, метнуть валенок или пробежать дистанцию в мешке, но и познакомиться с различными видами современной мототехники, представленной партнерами мероприятия. Любому желающему также предоставлялась возможность прокатиться на мотосанях или мотособаке по территории школы или сфотографироваться с Мото Дедом Морозом. Для гостей мероприятия были организованы горячие блины и чай. Все победители праздничных состязаний получили призы и подарки от партнеров и спонсоров. Закончились проводы зимы традиционным сжиганием чучела масленицы. Всего в мероприятии приняли участие порядка тысячи петрозаводчан.

"Праздник созданный администрацией школы №43 и партнерами мероприятия, стал ярким событием для жителей микрорайона Древлянка. Организаторами был предложен необычный формат, который объединяет народные традиции и современность. Благодаря этому сочетанию гости мероприятия всех возрастов смогли хорошо провести время. Надеюсь, что этот добрый весенний праздник для всей семьи станет традиционным и будет ежегодно радовать петрозаводчан", - отметил депутат Петросовета Павел Петров.