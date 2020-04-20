Жители двух поселков Карелии остались в самоизоляции без продуктов

После закрытия единственного магазина и отмены рейсовых автобусов из-за коронавируса жители Виллагоры и Кутижмы в Пряжинском районе не могут купить даже хлеба.

В конце марта жители Виллагоры остались без единственного магазина, который снабжал продуктами питания и жителей Кутижмы. Местные жители с трудом начали учиться справляться с этой проблемой, выезжая в поселковый центр за товарами. Но в связи с пандемией отменили все рейсовые автобусы. В период всеобщей самоизоляции, когда люди остались без продуктов на несколько дней, им пришлось бить тревогу, обращаться к депутатам и в администрацию поселения, пишет районная газета "Наша жизнь".

По сообщению районки, сразу после обращения сельчан в чалнинскую администрацию был составлен список необходимых продуктов и достигнута договоренность с местным предпринимателем о доставке продуктов.

"Пока доставка продуктов организована по заявкам граждан. Администрация Пряжинского района прорабатывает вопрос о возможности открытия магазина на территории этих населенных пунктов. Надеемся, что он будет решен в положительную сторону", - пишет "Наша жизнь".

Но местные жители уже не верят в обещания властей.

"В нашем поселке магазин закрыли в мае 2018 года. Куда мы только не обращались: и в администрацию Чалнинского поселения, и в районную администрацию - реакции никакой. Только отписки. А сейчас на фоне всей этой ситуации с коронавирусом местные власти решили проявить "добрый жест" и якобы помочь - а, на мой взгляд, это дешевый пиар. Продукты привезли. Один раз. И все. Нам нужен магазин или нормальная лавка, а не разовые акции", - сообщила "Столице на Онего" жительница поселка Кутижма.

По словам жителей Кутижмы, магазин – это не единственная проблема поселка.

"У нас нет ФАПа. Врачи в поселок не приезжают. Только по экстренным вызовам. Нет Интернета, вообще. Детям нашим "очень повезло" на дистанте. Мост разваливается, остановка тоже. В развитие Дома культуры деньги вообще не вкладывают. Одним словом - ничего. Вообще ничего. Так и выживайте. Но власти вопросы "прорабатывают". В теории. Для отчетности", - возмущается жительница Кутижмы.

Ранее жители деревни Большие Горы Олонецкого района жаловались на то, что остались в изоляции из-за размытой дороги.