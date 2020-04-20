890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Жителей Карелии с редкой группой крови просят стать донорами
20.04.2020 12:14
В Карелии злоумышленник избил девушку до потери сознания 1
20.04.2020 14:49
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
20.04.2020 13:20
Посетители бара в Карелии устроили драку - одному не поздоровилось
20.04.2020 09:38
Депутат Заксобрания Карелии Олег Доценко вылечился от коронавируса 6
20.04.2020 13:23

Жители двух поселков Карелии остались в самоизоляции без продуктов

Новости. Общество
16:29, 20 Апреля 2020
фото: © Столица на Онего
Загрузка...

После закрытия единственного магазина и отмены рейсовых автобусов из-за коронавируса жители Виллагоры и Кутижмы в Пряжинском районе не могут купить даже хлеба.

В конце марта жители Виллагоры остались без единственного магазина, который снабжал продуктами питания и жителей Кутижмы. Местные жители с трудом начали учиться справляться с этой проблемой, выезжая в поселковый центр за товарами. Но в связи с пандемией отменили все рейсовые автобусы. В период всеобщей самоизоляции, когда люди остались без продуктов на несколько дней, им пришлось бить тревогу, обращаться к депутатам и в администрацию поселения, пишет районная газета "Наша жизнь".

По сообщению районки, сразу после обращения сельчан в чалнинскую администрацию был составлен список необходимых продуктов и достигнута договоренность с местным предпринимателем о доставке продуктов.

"Пока доставка продуктов организована по заявкам граждан. Администрация Пряжинского района прорабатывает вопрос о возможности открытия магазина на территории этих населенных пунктов. Надеемся, что он будет решен в положительную сторону", - пишет "Наша жизнь".

Но местные жители уже не верят в обещания властей.

"В нашем поселке магазин закрыли в мае 2018 года. Куда мы только не обращались: и в администрацию Чалнинского поселения, и в районную администрацию - реакции никакой. Только отписки. А сейчас на фоне всей этой ситуации с коронавирусом местные власти решили проявить "добрый жест" и якобы помочь - а, на мой взгляд, это дешевый пиар. Продукты привезли. Один раз. И все. Нам нужен магазин или нормальная лавка, а не разовые акции", - сообщила "Столице на Онего" жительница поселка Кутижма.

По словам жителей Кутижмы, магазин – это не единственная проблема поселка.

"У нас нет ФАПа. Врачи в поселок не приезжают. Только по экстренным вызовам. Нет Интернета, вообще. Детям нашим "очень повезло" на дистанте. Мост разваливается, остановка тоже. В развитие Дома культуры деньги вообще не вкладывают. Одним словом - ничего. Вообще ничего. Так и выживайте. Но власти вопросы "прорабатывают". В теории. Для отчетности", - возмущается жительница Кутижмы.

Ранее жители деревни Большие Горы Олонецкого района жаловались на то, что остались в изоляции из-за размытой дороги.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
German
2020-04-20 18:22:49
Бездарная работа властей на лицо , страдают люди .
новый
2020-04-20 16:32:58
Началось нытье. Водку им не завозят с табаком, вот и причина нытья.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.04.2020, 19:30
Глава Карелии продлил режим самоизоляции
18.04.2020, 20:05
В Карелии подтверждены восемь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией
19.04.2020, 14:10
Автоинспекторы поймали пьяного водителя в поселке Карелии
19.04.2020, 09:51
Один из заболевших коронавирусом в Карелии попал в реанимацию
17.04.2020, 09:17
Еще шесть человек заболели коронавирусом в Карелии, среди них - младенец
19.04.2020, 14:33
Заболевший коронавирусом житель Петрозаводска не работает на молокозаводе "Славмо"

Аналитика

20.04.2020 15:50
Обществоведение
"В деревне лучше выживать, чем в городе" 1
Жители старинной карельской деревни Кинерма подготовились к "всеобщей самоизоляции" еще с советских времен.
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
20.04.2020 13:20
Ирина Мирошник: "В Петрозаводске реализуются все национальные проекты" 4
20.04.2020 10:26
"Что в Америке творится!" 12
17.04.2020 12:36
Совхоз в Видлице – территория отчаяния 3
16.04.2020 10:36
Вся аналитика

Чтиво

20.04.2020 12:45
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Мы заботимся о вашей безопасности
От заболеваний спины и суставов, детских болячек, гинекологических проблем не отмахнёшься и не запрёшься дома.
Какие практики и инструменты помогут пережить режим ограничений
20.04.2020 12:25
"Моей "кубышечки" хватит на месяц" 2
17.04.2020 11:32
архив чтиво

Медиа

Александро-Невский собор в период пандемии коронавируса
13.04.2020 10:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»