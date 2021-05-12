Жители города в Карелии сфотографировали визит медведя (ФОТО)

В Костомукше местные жители сообщают, что в городе появился медведь.

Жители Костомукши заметили медведя на местной лыжной базе, позже зверь ушел в сторону церкви. Об этом информирует издание «64-я параллель онлайн». Сообщается, что ранее животное видели в районе железнодорожного вокзала и в лесополосе у гаражей.

Костомукшское издание в своей новости ссылается на слова очевидцев.

«Внимание!!! Вчера в 21.50 на лыжной базе ходил медведь, ушел в сторону церкви! Тренеры и учащиеся, будьте на трассах осторожны и внимательны!», — написала сегодня в соцсети местная жительница. В комментариях к этому посту был опубликован снимок медведя. Автор комментария сообщила, что зверь попадался на глаза людям и ранее.

«А в 21.30 он был замечен у дома по улице Звёздной, 53. Видимо, потом побежал на лыжную базу», — гласит текст комментария.

В обсуждении поста горожане сообщили, что позже животное заметили в районе стрельбища.

Ранее сообщалось, как медведь бродил у вокзала на севере Карелии.