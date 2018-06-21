Жители города в Карелии ждут "реакции властей на волеизъявление граждан"

Питкярантцы посмеялись и покричали на министров и теперь ждут реакции на митинг.

Вечером 19 июня в Питкяранте прошел митинг против закрытия родильного отделения в ЦРБ, Дома культуры и набора в филиал Сортавальского колледжа. Перед митингом в районной администрации состоялась встреча населения с министрами здравоохранения, образования и культуры, которые рассказали о положении дел по каждому из объектов.

Питкярантцы так оценили события этого дня: "Министры, как и ожидалось, не привезли нам ни одного нового предложения. Они повторяли раз за разом одни и те же слова, думая, что повторением они смогут убедить народ. Наиглупейшая стратегия, потратили время, наше и свое. Пришлось немного посмеяться над ними и слегка покричать. Но и это, кажется, не помогло.

Митинг прошел под знаком твердых требований к власти и с позитивным настроением. Мы будем ждать реакции властей на волеизъявление граждан".

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