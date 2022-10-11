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Жители и гости Петрозаводска получили возможность увидеть «иллюзорную» набережную

Новости. Общество
13:43, 04 Декабря 2022
фото: скрин AR-маршрута в Петрозаводске, разработанного ООО «ВИ ЭКС»

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Набережная Онежского озера в Петрозаводске стала первым объектом, о котором появилась информация в дополненной реальности в приложении AR тур.

Разработку ведет ООО «ВИ ЭКС». Финансирование осуществляется Фондом венчурных инвестиций РК. Как рассказал РБК Карелия учредитель компании Василий Мелентьев, первоначальные средства были привлечены из Фонда содействия инноваций. Это позволило разработать собственную платформу и мобильное приложение.

«Вместе с приложением мы разработали платформу, которая позволяет установить виртуальные объекты в любое место на планете по GPS координатам. Так появился маршрут, рассказывающий об объектах на набережной Петрозаводска. К новогоднему сезону компания готовит проект под рабочим названием „Телепорт“ эта технология, которая позволяет посетить популярные объекты такие как водопады Кивач, Белые мосты и вулкан Гирвас при этом находясь в другом месте. Для этого нужно скачать мобильное приложение AR тур. В нем кроме панорамного тура с видео на 360 градусов можно прослушать. При этом не требуется использование qr-кодов или постоянного высокоскоростного доступа в интернет. Весь контент можно загрузить заранее, например, дома через wi-fi», — рассказал создатель компании.

Дополненная реальность — технология, с помощью которой можно добавлять виртуальный контент в окружающий мир. При использовании у пользователя складывается впечатление, что виртуальный контент находится в реальности.

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