Жители Карелии добровольно расстались с 24 стволами

За неделю в Карелии местные жители добровольно сдали 24 единицы огнестрельного оружия, которое незаконно хранили у себя, сообщили в управлении Росгвардии республики.

С 25 по 30 декабря сотрудники управления Росгвардии провели 87 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан. Из оборота изъяли четыре единицы оружия.

Граждане добровольно сдали 24 единицы огнестрельного оружия.

Управление Росгвардии Карелии продолжает проводить профилактическую операцию "Оружие", направленную на изъятие у граждан путём добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия, патронов, боеприпасов, взрывчатых веществ и средств взрывания.

Центр лицензионно-разрешительной работы территориального управления напоминает гражданам, что приём заявлений о предоставлении государственных услуг в сфере оборота оружия и сфере частной охранной деятельности осуществляется исключительно в электронном виде через Единый портал государственных услуг с приложением скан-копий, фото-изображений всех требуемых документов, в том числе фотографий (без предоставления документов на бумажных носителях, включая фотографии).