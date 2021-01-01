890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Человек сгорел на пожаре в районе Карелии
Сегодня 12:11
В Карелии продолжается госпитализация больных с пневмонией 1
Сегодня 10:49
Глава Карелии спел под Новый год 9
Сегодня 10:55
На сколько вырастет средняя зарплата в Карелии в 2021 году: прогноз 1
Сегодня 09:17
За прошедшие сутки в Карелии с коронавирусом госпитализировали на 17 человек меньше
Сегодня 14:10
Священник в Карелии все еще предлагает купить детям на Новый год меч 7
Сегодня 14:26

Жители Карелии добровольно расстались с 24 стволами

Новости. Общество
12:19, 01 Января 2021
фото: Официальный интернет-портал Республики Карелия
Загрузка...

За неделю в Карелии местные жители добровольно сдали 24 единицы огнестрельного оружия, которое незаконно хранили у себя, сообщили в управлении Росгвардии республики.

С 25 по 30 декабря сотрудники управления Росгвардии провели 87 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан. Из оборота изъяли четыре единицы оружия.

Граждане добровольно сдали 24 единицы огнестрельного оружия.

Управление Росгвардии Карелии продолжает проводить профилактическую операцию "Оружие", направленную на изъятие у граждан путём добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия, патронов, боеприпасов, взрывчатых веществ и средств взрывания.

Центр лицензионно-разрешительной работы территориального управления напоминает гражданам, что приём заявлений о предоставлении государственных услуг в сфере оборота оружия и сфере частной охранной деятельности осуществляется исключительно в электронном виде через Единый портал государственных услуг с приложением скан-копий, фото-изображений всех требуемых документов, в том числе фотографий (без предоставления документов на бумажных носителях, включая фотографии).

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-01-01 13:42:51
Ждут своих, которые больше не придут.
Off
2021-01-01 12:31:07
круговорот оружия ..каждый год сдают ...сдают ..сдают.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.12.2020, 12:38
Работы по сносу "Невского пассажа" в Петрозаводске прекращены
25.12.2020, 13:35
Чиновникам Карелии пришлось "выкручиваться" из-за объявленного выходным 31 декабря
30.12.2020, 17:39
Аркадий Рутгайзер покинул пост главврача поликлиники №2 Петрозаводска
30.12.2020, 19:04
Трупы мужчины и женщины найдены сегодня в одном из гаражей Петрозаводска
28.12.2020, 10:18
Минздрав Карелии объяснил, почему в республике стали делать в два раза меньше тестов на коронавирус
26.12.2020, 10:00
Вандалы спилили голубую ель в центре Петрозаводска

Чтиво

30.12.2020 14:51
Без политики
"Клиники на Чайкиной": курортный сезон в январские праздники!
Поездка в санаторий зачастую вызывает множество сложностей, особенно в условиях пандемии, а впереди нас ждет время длительных зимних каникул, которое можно посвятить себе, своему здоровью и здоровью близких людей.
Марина Кувшинова: "2020-й - год вызова и новых возможностей" 1
30.12.2020 14:50
"Клиника состоялась хорошо"
30.12.2020 11:10
архив чтиво

Медиа

Новогодняя ярмарка в Петрозаводске
25.11.2020 16:25
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»