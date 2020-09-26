Жители Карелии добровольно сдали 5 единиц оружия и около 50 боеприпасов

Росгвардейцы выявили 9 правонарушений в области частной охранной деятельности и сфере оборота оружия.

По сообщению управления Росгвардии Карелии, с 12 по 25 сентября сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы управления проведено более 100 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан. Выявлено 9 административных правонарушений. Добровольно сдано гражданами 5 единиц огнестрельного оружия и около 50 штук боеприпасов. Также выявлено 4 правонарушения в сфере частной охраны, составлены административные протоколы.

Ранее жителя Прионежского района привлекли к ответственности за незаконное изготовление и хранение огнестрельного оружия.