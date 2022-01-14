Жители Карелии добровольно сдали 9 стволов

За первые недели нового года сотрудники Росгвардии в Карелии проверили более 200 владельцев оружия.

С 1 по 13 января представители Управления Росгвардии по Карелии провели 227 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан, сообщили в ведомстве.

Жители Карелии добровольно сдали девять единиц оружия. Росгвардейцы составили семь протоколов об административных правонарушениях в сфере оборота оружия. За нарушения законодательства оружие у граждан не изымалось.