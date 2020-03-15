Жители Карелии добровольно сдали более 40 единиц огнестрельного оружия

Сотрудники Росгвардии провели более 460 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан.

С 24 февраля по 8 марта росгвардейцы в ходе проверок выявили более 50 административных правонарушений в сфере оборота оружия, правонарушители привлечены к административной ответственности. Так, за это время было изъято 10 единиц огнестрельного оружия и более 1200 боеприпасов. 41 единицу огнестрельного оружия и более 290 боеприпасов жители республики сдали добровольно, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

Нарушители привлечены к админимтративной отвественности.

Проверки, как граждан, так и работников юридических лиц с особыми уставными задачами, частных охранников на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением специальных средств и оружия, в Карелии продолжатся.

Ранее росгвардейцы за неделю изъяли у жителей Карелии 19 единиц огнестрельного оружия и 186 боеприпасов.