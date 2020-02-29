Нелегальное оружие забрали у жителей Карелии

Выявлено 23 административных правонарушений в сфере оборота оружия, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.
С 17 по 23 февраля подразделения лицензионно-разрешительной работы вместе с полицейскими провели 366 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему.
Правонарушители привлечены к административной ответственности.
Изъято 19 единиц огнестрельного оружия и 186 боеприпасов.
38 единиц огнестрельного оружия и 195 боеприпасов жители Карелии сдали добровольно.
Сотрудники Росгвардии продолжат проведение периодических проверок работников юридических лиц с особыми уставными задачами, частных охранников на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением специальных средств и оружия.
Ранее росгвардейцы Карелии рассказали, кто может получить разрешение на оружие.
Комментарии