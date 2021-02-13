Жители Карелии добровольно сдали оружие росгвардейцам

За неделю в Карелии местные жители добровольно сдали 13 единиц огнестрельного оружия, которое незаконно хранили у себя, сообщили в управлении Росгвардии республики.

С 5 по 11 февраля сотрудники Росгвардии провели 83 проверки обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан.

Из оборота изъяли пять единиц оружия. Составлено 9 протоколов об административных правонарушениях.

Граждане добровольно сдали 13 единиц оружия и 817 патронов к нему.

Ранее в Карелии обнаружили подпольных оружейников.