Жители Карелии добровольно сдали оружие росгвардейцам

За неделю в Карелии местные жители добровольно сдали 13 единиц огнестрельного оружия, которое незаконно хранили у себя, сообщили в управлении Росгвардии республики.
С 5 по 11 февраля сотрудники Росгвардии провели 83 проверки обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан.
Из оборота изъяли пять единиц оружия. Составлено 9 протоколов об административных правонарушениях.
Граждане добровольно сдали 13 единиц оружия и 817 патронов к нему.
Ранее в Карелии обнаружили подпольных оружейников.
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