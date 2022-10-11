Жители Карелии добровольно сдали росгвардейцам 14 единиц оружия

Управление Росгвардии по Республике Карелия и МВД за прошедшую неделю провели 56 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов у граждан.
Об этом сообщили в Управлении Росгвардии.
Жители Карелии добровольно сдали 14 единиц оружия.
За нарушения правил хранения оружия росгвардейцы составили 9 протоколов. Изъято 3 единицы оружия.
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