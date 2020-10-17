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Жители Карелии добровольно сдали в органы 12 огнестрельных ружей и сотню боеприпасов

Новости. Общество
09:32, 18 Октября 2020
фото: © Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС
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В региональном Управлении Росгвардии подвели итоги профилактической операции "Оружие" за минувшую неделю.

В период с 08 по 16 октября сотрудниками подразделений лицензионно-разрешительной работы территориального управления Росгвардии проведено 87 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан. Как сообщили в Росгвардии, выявлено 5 административных правонарушений в сфере оборота оружия, правонарушители привлечены к административной ответственности. Добровольно гражданами сдано 12 единиц огнестрельного оружия и 100 штук боеприпасов.

Проведение профилактической операции "Оружие", направленной на изъятие у граждан путём добровольной сдачи незаконно хранящегося оружия, патронов, боеприпасов, взрывчатых веществ и средств взрывания, продолжается, сообщили в ведомстве.

Центр лицензионно-разрешительной работы территориального управления напомнил гражданам, что приём заявлений о предоставлении государственных услуг в сфере оборота оружия и сфере частной охранной деятельности осуществляется исключительно в электронном виде через Единый портал государственных услуг с приложением скан-копий, фото-изображений всех требуемых документов, в том числе фотографий (без предоставления документов на бумажных носителях, включая фотографии).

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