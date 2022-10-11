Жители Карелии добровольно сдали за неделю 15 стволов

Представители Росгвардии проверили владельцев оружия в республике.

Сотрудники Управления Росгвардии по Карелии совместно с сотрудниками МВД за прошедшую неделю провели 57 проверок обеспечения сохранности огнестрельного оружия и патронов к нему, находящихся у граждан, рассказали в ведомстве.

Жители Карелии добровольно сдали 15 единиц оружия. Росгвардейцы составили 6 протоколов об административных правонарушениях. Изъято 2 единицы оружия.