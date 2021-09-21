Жители Карелии доказали, что могут лучше всех в России управлять бизнесом

Жители республики стали лучшими на Чемпионате по стратегии и управлению бизнесом, рассказали в правительстве Карелии.

Команда «Весна» заняла первое место в суперфинале национального чемпионата Global Management Challenge — крупнейшего в мире онлайн-конкурса по стратегии и управлению бизнесом. В ее составе наши земляки Кирилл Никульченков и Михаил Вишнивецкий, а также Алексей Чуваев из Новосибирска. Их соперниками были предприниматели, госслужащие, студенты и аспиранты — более 60 команд из разных регионов.

Кирилл Никульченков — доцент кафедры экономики и финансов, Михаил Вишнивецкий — выпускник академии, сейчас учится в аспирантуре в Москве. Победители представят Россию в мировом финале чемпионата в Нижнем Новгороде.

Лучшими в суперфинале стали и наши земляки в студенческой лиге: Юлия Сончик, Анастасия Федорова, Алёна Леонтьева, Александр Каюков и Ксения Екимова.