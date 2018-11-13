Лампа светодиодная E27
50
30
Лопата снеговая
280
199
Блюдо прямоугольное
500
299
Костюм зимний ШЕРВУД
4500
3999
Сапоги АЛЯСКА -40
1300
999
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
14:17, 13 Ноября 2018
фото: m24.ru

Жители Карелии готовы сортировать мусор, показал опрос

Загрузка...

О готовности сортировать мусор заявили 43% (702) респондентов, принявших участие в опросе "Столицы на Онего".

Еще 25% (417) опрошенных буду сортировать отхо ды, если снизят тариф за вывоз мусора.

Не видят никакого смысла в сортировке 18% (300) респондентов.

Оставшиеся 11% (191) проголосовавших несколько лет сортируют мусор.

Всего в опросе приняли участие 1 тыс. 611 человек.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Кирюха непутёвый
2018-11-13 15:33:36
Сначала хоть один завод по переработке отходов постройте за счёт нищего бюджета , а там и мусор раздельно вам соберут люди :) .
zanoza
2018-11-13 14:58:50
А кто спонсировал данный опрос? Видимо мусорная мафия желающая построить заводик по переработке мусора вблизи Кондопоги. Весь этот опрос напоминает выборы главы республики. Меньшая часть населения решает за её большую часть!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
08.11.2018, 16:06
ВИДЕО: Груженный камнем МАЗ въехал в толпу пешеходов в Петрозаводске
10.11.2018, 10:20
Под Петрозаводском автомобили дважды переехали пенсионера
08.11.2018, 15:14
Когда в Карелию придет зима, рассказали в карельском Гидрометцентре
11.11.2018, 11:43
Супруги пострадали в перевернувшемся на трассе в Карелии автомобиле
09.11.2018, 09:03
Умерла петрозаводчанка, которую сбил груженный камнями МАЗ
06.11.2018, 16:15
Семья известных телеведущих отдыхает в Карелии

Аналитика

Сегодня 09:00
Расследование
Что это, если не коррупция? 8
Покупка правительством Карелии старого здания на улице Ленинградской в Петрозаводске и реконструкция его под детский сад проводились с многочисленными нарушениями.
"Ирландские карелы" на Первой мировой
12.11.2018 16:48
Сонное царство 6
09.11.2018 11:37
"У нас выходных не бывает" 1
08.11.2018 09:50
 Карелия как сувенирный пряник 9
07.11.2018 16:39
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:22
Без политики
Как Наташка бражку ставила
Очередной шедевр Натальи Ермолиной, пост, навеянный детскими воспоминаниями о том, что "девушка с алкоголем намного симпатичней в глазах мужчины".
Жертвы неполного рабочего дня 3
02.11.2018 12:04
В 45 зрение только начинает падать 1
31.10.2018 10:31
Ни экзамена, ни прав
30.10.2018 14:22
архив чтиво

Медиа

СТОП-КАДР с Ефимом Овчинниковым на ТНТ-ОНЕГО
12.11.2018 10:08
все фото и видео

Опрос

Почему реконструированный в Петрозаводске садик оказался опасным?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»