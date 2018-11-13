Жители Карелии готовы сортировать мусор, показал опрос

О готовности сортировать мусор заявили 43% (702) респондентов, принявших участие в опросе "Столицы на Онего".

Еще 25% (417) опрошенных буду сортировать отхо ды, если снизят тариф за вывоз мусора.

Не видят никакого смысла в сортировке 18% (300) респондентов.

Оставшиеся 11% (191) проголосовавших несколько лет сортируют мусор.

Всего в опросе приняли участие 1 тыс. 611 человек.