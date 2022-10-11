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Жители Карелии, мечтавшие о душевой кабине и электроинструменте, остались без денег

Новости. Общество
18:00, 12 Декабря 2022
фото: © Aleksey Boyko / shutterstock

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Жители республики попались в ловушку аферистов, отправив деньги неизвестным, сообщили в МВД Карелии.

Жительница Петрозаводска нашла в интернете объявление о продаже душевой кабины по выгодной цене. Менеджер настаивал на немедленной оплате. Горожанка спокойно перевела 33 тысячи рублей на неизвестный счет, после чего персонал интернет-площадки перестал выходить на связь. Заказ тоже не пришел.

В ту же ловушку попался житель Сортавалы. Сделку по покупке электроинструмента он обсуждал в одном из мессенджеров. Там его также уговорили немедленно оплатить покупку, отправив фото с трек-номером посылки. Мужчина перевел неизвестным 20 тысяч рублей. Уже потом выяснилось, что такого трек-номера не существует, а документ о посылке оказался поддельным.

В обстоятельствах двух происшествий разбираются сотрудники полиции.

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