Жители Карелии могут пожаловаться на коллекторов

Сообщить о противоправных действиях коллекторских организаций можно по номеру телефона "Горячей линии".

в четверг, 21 февраля, с 10.00 до 12.00 судебные приставы проведут "горячую линию" по вопросам защиты прав и законных интересов граждан при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.

Граждане могут обратиться по номеру телефона: 8-814-276-61-94.