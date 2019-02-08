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Новости. Общество
14:20, 08 Февраля 2019
фото: ТАСС / Станислав Красильников

Жители Карелии могут пожаловаться на коллекторов

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Сообщить о противоправных действиях коллекторских организаций можно по номеру телефона "Горячей линии".

в четверг, 21 февраля, с 10.00 до 12.00 судебные приставы проведут "горячую линию" по вопросам защиты прав и законных интересов граждан при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности.

Граждане могут обратиться по номеру телефона:  8-814-276-61-94.

 

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