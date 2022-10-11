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Жители Карелии могут проверить, умеют ли они обращаться с деньгами

Новости. Общество
10:05, 08 Декабря 2022
фото: © asi.ru

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Оценить навыки могут и взрослые, и дети как индивидуально, так и в группах.

Каждый день россиянам предлагают пройти курсы или марафоны по финансовой грамотности. Где вам за деньги расскажут, как получить финансовый вычет или вылечиться по ОМС в платной клинике. Между тем, всю эту информацию, а также множество других полезных вещей можно узнать бесплатно на всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности. Он продлится до 15 декабря и пройти его может любой желающий. Рассказываем, как и почему это надо сделать.

Три причины пройти финансовый зачет

— Финзачет поможет понять, умеете ли вы принимать верные решения, легко ли вас обмануть мошенникам, и чего вам не хватает для того, чтобы считать грамотно обращаться с деньгами.

— Проверить себя могут и взрослые, и школьники. Кстати, для младшеклассников в зачете есть специальные интерактивные задания, которые помогут понять, откуда берутся деньги в семье, как разумно делать покупки и защитить себя от мошенников.

— Вы не только проверите свои знания о деньгах, но и получите полезную и достоверную информацию, чтобы восполнить пробелы в знаниях.

Как проверить, умеете ли вы обращаться с деньгами

Онлайн-зачет разделен на два уровня сложности: базовый и продвинутый. Первый — для тех, кто только начинает задаваться финансовыми вопросами, второй проходят те, кто считает, что имеет опыт.

Для начала тестирования нужно перейти на сайт finzachet.ru и зарегистрироваться. Там вы найдете девять важных тем — от налогов до цифровой безопасности. Мир вкладов, кредитов, дебетовых карт и банковских услуг тоже не останется без вашего внимания.

Тестирование занимает 30 минут, но, если нужно, время можно увеличить. В этом году появилась возможность пройти и семейный зачет. На него организаторы отвели 60 минут.

Каждый участник получит именной сертификат. Однако главная цель — оценить уровень знаний и навыков. Все участники зачета получат анализ результатов и рекомендации, на что более детально нужно обратить внимание.

В прошлом году в зачете участие приняли более 630 тысяч человек, 65% сдали его успешно. Рейтинг самых финансово грамотных граждан в 2021 году составили жители Рязанской, Воронежской, Орловской, Курской областей и Республики Марий Эл. Карелия в список не попала, и это нужно срочно исправить!

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