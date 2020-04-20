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Жители Карелии могут заключить договор на вывоз мусора дистанционно

Новости. Общество
11:51, 21 Апреля 2020
фото: © ООО "Автоспецтранс"
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В преддверии дачного сезона это особенно актуально для садоводческих некоммерческих объединений, сообщили в ООО "Автоспецтранс".

"Дачные кооперативы, как и иные юридические лица, должны иметь договор с региональным оператором на оказание услуги "обращение с ТКО". Стоимость услуги на одного участника СНТ в месяц составляет 29,75 руб. При этом дачники могут сами выбрать желаемый период оплаты: круглогодичный (годовой объем равными платежами распределяется на 12 месяцев) или сезонный (годовой объем делится на количество месяцев (5-6) дачного сезона)", – напоминает заместитель директора ООО  "Автоспецтранс" Анна Музалева.

Чтобы заключить договор на вывоз мусора, председателю СНТ необходимо на сайте  ООО "Автоспецтранс" в разделе "Оформить договор" скачать и заполнить заявку "Для юридического лица, садоводческого некоммерческого товарищества и ИП", приложить необходимые документы в электронном виде (список документов для каждой категории собственников размещен на странице сразу после образцов заявок) и затем отправить ее вместе с документами на адрес muzaleva@rotko10.ru.

Напомним, оперативный штаб по контролю за вывозом мусора заработал в Карелии.

 

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