Двое жителей Карелии перед 8 Марта "подарили" мошенникам три миллиона рублей

Два уголовных дела в начале марта было возбуждено по факту дистанционного мошенничества, сообщили в МВД Карелии.

Один из пострадавших – 69-летний житель карельской столицы. В среду он обратился в отдел полиции № 3 в Петрозаводске и сообщил, что неизвестные обманным путём выманили у него 1,5 млн рублей.

Мужчина пояснил, что с 1 по 3 марта с ним общались те, кто называл себя представителями банка. Сначала позвонила якобы работница службы безопасности. Она уведомила, что аферисты пытаются снять с карты петрозаводчанина 43 тысячи рублей. Чтобы сохранить денежные средства, звонившая рекомендовала клиенту перевести все накопления на "безопасный" счёт. При этом трубку класть было нельзя, разговаривать с кем-либо тоже. Испугавшись, горожанин выполнил продиктованные ему инструкции: обналичил 335 тысяч рублей и перечислил на указанные реквизиты.

На этом злоумышленники не остановились. Перезвонила новая незнакомка и, представившись менеджером другого банка, убедила петрозаводчанина закрыть один из вкладов в размере 1,2 млн рублей и перевести частями на различные номера мобильных телефонов.

Однако и этого мошенникам показалось мало. Они начали убеждать заявителя оформить долговые обязательства на 500 тысяч рублей. В финансовом учреждении горожанину пояснили, что это может занять несколько дней. Узнав об этом, звонившие попросили стереть все данные о разговорах и попрощались. Только завершив общение, мужчина осознал, что произошло, и обратился в полицию.

В доверие ко второй пострадавшей – 38-летней жительнице Медвежьегорска – злоумышленники втерлись так, что та сначала отказывалась обращаться в полицию. На этом настояли родственники женщины, которые узнали, что жительница Карелии оформила на себя сразу несколько кредитов на общую сумму более 1,8 млн рублей. Правоохранителям заявительница также поведала, что перечислила неизвестным, представившимся "специалистами" финансовой организации, ещё и личные сбережения – 900 тысяч рублей. В итоге женщина лишилась 2 миллионов 790 тысяч рублей.

Полиция Карелии призывает жителей региона быть бдительными. Если вас под различными предлогами заставляют совершать переводы денежных средств на некие "защищённые" счета или настаивают на срочном оформлении кредитных обязательств, остановитесь и прекратите общение. Сотрудники службы безопасности банков не звонят своим клиентам с подобными предложениями. Самостоятельно обратитесь с запросом в банк или по официальному номеру телефона, указанному на обороте карты для уточнения информации.