Жители Карелии не перестают отдавать сотни тысяч рублей мошенникам

Под прицелом злоумышленников оказываются не только граждане пожилого возраста, но и молодые люди, предупреждает полиция Карелии.

Несмотря на обилие информации о методах телефонных аферистов, люди забывают о бдительности и переводят свои средства на счета тех, кто зачастую лишает их не только имеющихся накоплений. Зачастую потерпевшие остаются с кредитными обязательствами, выплачивать которые придётся еще много лет.

Так, за минувшие сутки сообщения о мошенничестве были зарегистрированы в Петрозаводске, Сортавале, Кеми и Сегеже, пишут со ссылкой на ведомство "Вести Карелии".

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