Жители Карелии не пользуются частными садами и школами из-за низких зарплат, считает Парфенчиков

Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил о необходимости повышения зарплат жителей республики, поскольку на данный момент население не может пользоваться услугами частных организаций.

"Пока мы с вами не доведем зарплату до определенных уровней, наверно, сложно ожидать оживления экономики на очень многих направлениях",- сказал Парфенчиков.

По оценке главы республики, на данный момент население не имеет средств для того, чтобы пользоваться услугами местных предпринимателей, что в целом негативно сказывается на экономике региона.

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