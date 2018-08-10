12:50, 10 Августа 2018
Жители Карелии не пользуются частными садами и школами из-за низких зарплат, считает Парфенчиков
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Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил о необходимости повышения зарплат жителей республики, поскольку на данный момент население не может пользоваться услугами частных организаций.
"Пока мы с вами не доведем зарплату до определенных уровней, наверно, сложно ожидать оживления экономики на очень многих направлениях",- сказал Парфенчиков.
По оценке главы республики, на данный момент население не имеет средств для того, чтобы пользоваться услугами местных предпринимателей, что в целом негативно сказывается на экономике региона.
Подробнее читайте на сайте "Вестей Карелии".
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