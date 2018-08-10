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Новости. Происшествия
12:50, 10 Августа 2018

Жители Карелии не пользуются частными садами и школами из-за низких зарплат, считает Парфенчиков

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Глава Карелии Артур Парфенчиков заявил о необходимости повышения зарплат жителей республики, поскольку на данный момент население не может пользоваться услугами частных организаций.

"Пока мы с вами не доведем зарплату до определенных уровней, наверно, сложно ожидать оживления экономики на очень многих направлениях",- сказал Парфенчиков.

По оценке главы республики, на данный момент население не имеет средств для того, чтобы пользоваться услугами местных предпринимателей, что в целом негативно сказывается на экономике региона.

Подробнее читайте на сайте "Вестей Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2018-08-10 13:40:00
Он конечно юрист, но краткий курс экономики должен был прослушать! Если нет спроса и предприятие еле дышит, то поднять зарплату "по указу" не получится! Разве только в силовых и фискальных структурах, чтобы защищали этих великих "экономистов".
User
2018-08-10 13:15:22
"И сегодня есть целый ряд южных регионов, у которых без всяких вот этих преференций северных средний уровень зарплаты выше, понимаете?»,- сказал глава республики на заседании правительства."

Прекрасно понимаем. А вот что полезного для республики сделала антинародный депутат Пивненко, пиарящаяся на якобы защите северных надбавкок, не понимаем!
однозначно
2018-08-10 12:59:19
Вконтактиш опять вкуснейшими рыбниками объелся. Вполне достаточно двух слов: спрос и предложение
Изя
2018-08-10 12:53:18
Ой как умно заговорил . Что это с ним ?
Гость
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