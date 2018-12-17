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Новости. Общество
11:00, 17 Декабря 2018
фото: Управление труда и занятости Карелии

Жителям Карелии предлагают вакансии на производстве

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Начальник управления труда и занятости Карелии Елена Фролова рассказала, что происходит на рынке труда республики, как безработному с помощью мер господдержки начать с нуля свой бизнес и ждать ли шквала обращений предпенсионеров в службы занятости в 2019 году.

- Сейчас у нас в Карелии зарегистрировано 5342 (1,7%) безработных гражданина. Это исторический минимум. Это самое низкое количество безработных, которое было зафиксировано, а служба занятости у нас существует с 1991 года. С начала года произошло снижение уровня безработицы, было 6120 безработных (1,9%), что тоже немного.

А ситуация на рынке труда в среднем по республике достаточно спокойная. В районах ситуация разная, на севере Карелии уровень безработицы выше. Минимальный уровень в Петрозаводске и Костомукше. Большая часть вакансий сосредоточена, конечно, в карельской столице. Хотя есть вакансии и в районах.

В реальном секторе экономики достаточно много вакансий. И, как ни парадоксально это звучит, несмотря на существующую безработицу, вакансии не всегда могут быть заполнены. Возьмем Сегежский ЦБК – предприятие испытывает острую потребность в квалифицированных кадрах. Например, машинист бумагоделательных машин - очень востребованная специальность. Завод в Питкяранте – та же самая проблема. Рабочие места есть. Есть возможность и профессионального обучения. Мы такую поддержку предоставляем. Обучение абсолютно бесплатное, еще и стипендию люди получают, оплачивается переезд к месту обучения и проживания. Только учись и работай! Но проблема – эти места не заполняются. Все хотят сидеть в офисах. И тут еще одна проблема для нашего рынка труда – очень низкая трудовая мобильность.

На том же экономическом форуме, на круглом столе представители "Петрозаводскмаша" показывали карту регионов, откуда они в Петрозаводск привозят специалистов - рабочих, инженерно-технические кадры. Предприятие несет огромные издержки, так как они снимают жилье иногородним. А местные специалисты, выпускники профессиональных образовательных учреждений не хотят идти работать на производство. Причем на "Петрозаводскмаше" предлагается средняя зарплата на уровне 40 тысяч рублей.

Продолжение читайте здесь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2018-12-17 11:47:30
То есть, то шо мы имеем, это полоса белая. Боюсь подумать о том (шоб не сглазить), шо будет, если случится полоса черная :)
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