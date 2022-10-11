Жители Карелии не спешат искать работу, выяснили аналитики

Аналитики рассказали о низкой конкуренции на рынке труда Карелии.

Служба исследований hh.ru выяснила, как изменилась конкуренция на рынке труда Карелии. Они зафиксировали пониженный уровень конкуренции в пользу соискателей.

На одну вакансию приходится 4,2 активный резюме, тогда как нормой на рынке труда считается 5-6 резюме на одно предложение о работе.

Ярко выраженный каровый дефицит эксперты наблюдают в строителеьстве и недвижимости, медицине и фармацевтике, добыче сырья и консультировании. Острая необходимость в кадрах наблюдается и по рабочим специальностям.

Самыми востребованными вакансиями становятся предложения о работе в науке и образовании (8 резюме на одну вакансию), бухгалтерии, управленческом учете и финансах, в управлении персоналом и тренингах (более 6 резюме на одну вакансию).

«Это непростая ситуация в первую очередь для работодателей. Снова обнажился тот яркий дефицит рынка труда, который сохранялся на протяжении всего прошлого года, разрыв между спросом и предложением по-прежнему колоссальный. Ни специальная военная операция, ни частичная мобилизация, ни уход иностранных компаний из России не сделали рынок более конкурентным среди соискателей. Аналитика показывает — кандидаты не стремятся активно искать и менять работу в нестабильные времена. С начала специальной военной операции произошёл небольшой скачок конкуренции, правда, ситуация быстро сгладилась и даже 21 сентября особо не сказалось на активности кандидатов», – прокомментировала ситуацию эксперт по рынку труда hh.ru.