Жители Карелии незаконно выловили более 150 рыб в нацпарке "Ладожские шхеры" (ФОТО)

Ущерб составил более 153 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Петрозаводского ЛО МВД России на транспорте.

Двух браконьеров поймали на территории национального парка "Ладожские шхеры" в Сортавальском районе.

Местные жители в возрасте 34 и 40 лет на двух катерах выловили 158 экземпляров рыбы различных пород.

Также стражи порядка обнаружили под сиденьем лодки охотничий карабин и 34 патрона к нему.



Полицейские изъяли у браконьеров оружие, патроны, 360 метров рыболовной снасти, оба катера и незаконно добытый улов.

Возбуждены уголовные дела за незаконную ловлю рыбы и за незаконное хранение оружия и патронов к нему.

За браконьерство мужчинам грозит до пяти лет лишения свободы, а за хранение оружия – лишение свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы.

Ранее браконьеры в Карелии попались во время вылова лосося сетями.