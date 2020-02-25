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Жители Карелии определились, как должна выглядеть идеальная мусорная площадка

Новости. Общество
08:05, 26 Февраля 2020
фото: Республика Карелия / ВК
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В паблике "Республика Карелия" подведены итоги опроса, в котором горожане проголосовали за единый стиль площадки для мусора.

Опрос был организован республиканским правительством в Сети. Участники голосования выбирали единый стиль контейнерных площадок в республике. Сообщается, что в онлайн-опросе приняли участие более четырёх с половиной тысяч человек. 

Большинством голосов из десяти макетов участники выбрали вариант №8 – яркую площадку с плакатами о раздельном сборе мусора.

"Бокс из профнастила имеет открытые пространства для вентиляции и обзора, а также навес для защиты от осадков. Внутри него помещается несколько выкатных контейнеров для мусора. Также этот вариант подойдёт для сортировки отходов, о важности которой в комментариях написали многие пользователи", - сообщается в паблике "Республика Карелия".

Как отметили авторы опроса, в комментариях пользователи привели в пример подземные площадки в некоторых городах России и Европы. Но специалисты утверждают, что это не самый эффективный вариант в климатических и геологических условиях республики.

"Однако Минприроды Карелии и ГКУ "Карелприрода" изучат все предложения и примут окончательное решение с учетом удобства площадок для местных жителей",  - заявили авторы голосования.

Ранее сообщалось, что опасные отходы обнаружили на контейнерных площадках Петрозаводска

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