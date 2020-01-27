Опасные отходы обнаружили на контейнерных площадках Петрозаводска

Горожане незаконно складируют люминесцентные лампы, сообщили в ООО "Автоспецтранс".

Ртуть содержащие отходы были обнаружены на контейнерных площадках микрорайона Ключевая, расположенных на улицах Судостроительная, Нойбранденбургская, Кемская, Антонова и Ключевая.



Регоператор уже направил обращения в Минприроды РК, республиканский Госкомитет по строительному, жилищному и дорожному надзору, Росприроднадзор и городскую администрацию для принятия ими мер в пределах компетенции.



Нарушителям грозит штраф.



Регоператор напоминает, что утратившие потребительские свойства ртутные, ртутно-кварцевые и люминесцентные лампы отнесены к 1-му (высокому) классу опасности. Их нельзя после использования выбрасывать в мусорные контейнеры и размещать на полигонах ТКО, а необходимо собирать, транспортировать и обезвреживать отдельно.

Ранее сообщалось, что жители окраины Петрозаводска остались без мусорных контейнеров.