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Опасные отходы обнаружили на контейнерных площадках Петрозаводска

Новости. Общество
11:29, 27 Января 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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Горожане незаконно складируют люминесцентные лампы, сообщили в ООО "Автоспецтранс".

Ртуть содержащие отходы были обнаружены на контейнерных площадках микрорайона Ключевая, расположенных на улицах Судостроительная, Нойбранденбургская, Кемская, Антонова и Ключевая.

Регоператор уже направил обращения в Минприроды РК, республиканский Госкомитет по строительному, жилищному и дорожному надзору, Росприроднадзор и городскую администрацию для принятия ими мер в пределах компетенции.

Нарушителям грозит штраф.

Регоператор напоминает, что утратившие потребительские свойства ртутные, ртутно-кварцевые и люминесцентные лампы отнесены к 1-му (высокому) классу опасности. Их нельзя после использования выбрасывать в мусорные контейнеры и размещать на полигонах ТКО, а необходимо собирать, транспортировать и обезвреживать отдельно.

Ранее сообщалось, что жители окраины Петрозаводска остались без мусорных контейнеров.

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Комментарии

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Joker
2020-01-27 13:00:40
Это проблемы не горожан, а "мусорной реформы" !!! Если в Петрозаводске хоть иногда проводятся акции по сбору этих ламп, то в районах республики о таком и не слышали !!! Некуда сдать и использованные автомобильные покрышки, строительный мусор. Вот граждане и несут их в лучшем случае на контейнерную площадку, а в худшем случае- в лес !!! Надо разбираться с причиной, а не со следствием !!! А Минприроды этим заниматься не будет, им дай Бог разобраться с тем, что в карельском лесу творится !!!
zanoza
2020-01-27 14:51:16
Joker, +++++
zanoza
2020-01-27 12:29:01
"Их нельзя после использования выбрасывать в мусорные контейнеры и размещать на полигонах ТКО, а необходимо собирать, транспортировать и обезвреживать отдельно"
КАК ЭТО НАЛАЖЕНО В "УМНОМ ГРОДЕ" ПЕТРОЗАВОДСКЕ? ГДЕ НАХОДЯТСЯ ПУНКТЫ ПО ПРИЁМУ ЭТИХ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ? КУДА ВСЁ ЭТО МОЖНО СДАТЬ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ?
кир
2020-01-27 13:03:54
zanoza, не волнуйся. Пиши обычным шрифтом.
кир
2020-01-27 12:10:45
Глуповатые парни эти лампы просто разбивают, когда увидят.
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