Жители Карелии остались без денег, пообщавшись с неизвестными

Женщина из Петрозаводска и мужчина из Кондопоги попались на стандартные уловки аферистов, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратилась 44-летняя горожанка, ставшая жертвой обмана. Женщина попалась на стандартную уловку — ей позвонили неизвестные, припугнули, что на ее имя кто-то берет кредит, и объяснили, что спастись можно только оформлением займа на такую же сумму. Петрозаводчанка быстро отправилась в банк, заняла там 465 тысяч рублей и перевела все деньги неизвестным. Возбуждено уголовное дело.

А кондопожанин обратился в полицию после неудачной сделки. На популярном сайте он нашел объявление о продаже лодочного мотора. Связался с продавцом из другого региона, сделал заказ и оплатил 84 тысячи рублей, но товар так и не получил.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.