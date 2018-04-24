Жители Карелии, от которых скрыли смерть сына, отсудили €11 000 в ЕСПЧ

Европейский суд по правам человека назначил компенсацию семье Лозовых, Андрею и Тамаре. Их сына убили в 2005 году в Санкт-Петербурге, а они не знали об этом несколько лет.

Как пишет Право.ру, семья родом из карельского Беломорска. Сын Андрея и Тамары был убит в Санкт-Петербурге 1 декабря 2005 года. В конце концов они узнали, что против убийцы сына расследуется уголовное дело, и связались со следователем, отвечавшим за дело, в феврале 2006 года.

Они узнали, что их сын был похоронен как "невостребованный" (так хоронят одиноких людей без родственников). Через несколько недель им разрешили эксгумировать останки сына и отправить его домой в Беломорск, где они провели похороны.

В июне 2006 года Приморский районный суд установил, что следователь, ответственный за дело об убийстве, не сделал достаточно, чтобы найти родственников умершего, несмотря на материалы уголовного дела, содержащие личную информацию (например, телефонные записи), которые помогли бы легко найти родителей. Однако, когда родители предъявили иск о компенсации за материальный и неспециалистический ущерб, вызванный тем, что следователь не смог незамедлительно уведомить их о смерти своего сына, Тверской районный суд Москвы обнаружил, что следователь не совершил никаких противоправных действий, и их требования отклонили.

Тогда Лозовые обратились в ЕСПЧ. Они жаловались, что власти не уведомили их о смерти сына, утверждая, что это оставило их в ситуации неопределенности относительно местонахождения их сына и лишило их возможности дать ему надлежащее захоронение. Суд решил рассмотреть жалобу родителей в соответствии со статьей 8 Конвенции о правах человека (право на уважение частной и семейной жизни).

Суд рассмотрел это дело и решил, что неспособность властей уведомить заявителей или даже принять меры к их информированию о смерти их сына до его захоронения повлияла на их право на уважение их личной и семейной жизни. Учитывая характер и серьезность интересов, стоящих на кону в деле, от властей можно было ожидать, что они приложат усилия, чтобы найти родителей.

"Ни следователь, ни полиция не использовали пути, которые были открыты для них, чтобы найти родителей. Правительство не представило никаких объяснений относительно того, почему эти шаги не были предприняты", – отмечает ЕСПЧ.

В итоге Европейский суд постановил выплатить семейной паре €539 в качестве компенсации материального ущерба, €10 000 в качестве компенсации морального вреда и €374 за судебные расходы.